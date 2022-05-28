И снова Кельбаджар под армянским обстрелом
Министерство обороны Азербайджана 30 мая сообщает о провокации армянской армии на границе с Азербайджаном.
Согласно сообщению, вечером понедельника позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зивел Кельбаджарского района подверглись интенсивному обстрелу.
Минобороны отмечает, что подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Зогаллы Басаркечарского района обстреляли подразделения азербайджанской армии из разнокалиберного стрелкового оружия.
В военном ведомстве отметили, что азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры.
Напомним, на протяжении мая армянские вооруженные силы несколько раз подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджара.