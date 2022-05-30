Под председательством Азербайджана состоялось заседание министров труда Движения неприсоединения
В рамках 110-й сессии Международной конференции труда под председательством Азербайджана в формате видеоконференции состоялось заседание министров труда стран Движения неприсоединения.
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения сообщили, что на встрече под председательством министра Сахиля Бабаева были рассмотрены проблемы, стоящие перед Движением неприсоединения в контексте COVID-19, рынок труда и трудовые права, социальная защита работников и уязвимых групп.
Бабаев отметил, что установление социальной справедливости на основе концепции достойного труда Международной организации труда (МОТ) является одним из важнейших направлений Движения неприсоединения, которое действует уже 60 лет. Министр отметил действия Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения по мобилизации усилий против пандемии. Он сообщил, что резолюция об обеспечении равного и всеобщего доступа к вакцинам для всех стран, инициированная Азербайджаном, была принята Советом по правам человека ООН в марте прошлого года.
Министр отметил, что Азербайджан оказывает гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам для борьбы с пандемией, передал ВОЗ добровольный финансовый взнос в размере 10 миллионов долларов, бесплатно предоставляет вакцины ряду стран и т.д.
Отметив достижения Азербайджана, Сахиль Бабаев сказал, что за последние три года в стране реализовано три пакета социальных реформ, охватывающих 4 миллиона человек, ежегодно выделяется дополнительно 6 миллиардов манатов (около 3,5 миллиарда долларов). За этот период социальные выплаты увеличились в 2,7 раза, минимальная пенсия – в 2,2 раза, средняя пенсия – на 75 процентов, минимальная заработная плата – в 2,3 раза, фонд оплаты труда – в 2,2 раза.
Министр подчеркнул важность новой электронной системы «Труд и занятость», высокий уровень удовлетворенности граждан центрами DOST, где прозрачно и оперативно с единой платформы предоставляются 154 вида социальных услуг. По его словам, полностью автоматизированы 110 служб по труду, занятости и социальной защите, половина из которых являются проактивными службами.
Бабаев отметил, что азербайджанские территории были освобождены от 30-летней оккупации Армении в 2020 году. Восстановительные работы Азербайджаном проводятся на основе «умных» концепций.
Затем была принята повестка дня заседания. Выступили Генеральный директор МОТ Гай Райдер, представители государств-членов, состоялись общие обсуждения. По итогам встречи была принята Декларация министров труда Движения неприсоединения.