«Почему вы зависите от России, а не наоборот?» Зеленский призвал Евросоюз быть решительным с Москвой

"Я не обвиняю никого из вас, вся вина за то, что происходит, только на российском государстве. Но я уверен, что каждому из вас очевидно, что должен был быть прогресс и в санкциях за эту агрессию, и нам это очень нужно, и нам это очень поможет. Такой прогресс, чтобы Россия начала искать мира. И только это может быть нашим общим требованием: мир. Никаких компромиссов за счет нашей территориальной целостности, нашего суверенитета быть не может", - передает BBC слова Зеленского.

На внеочередном саммите ЕС в понедельник и вторник обсуждается политика Союза в отношении Украины и России, в частности, шестой пакет санкций, в который предполагалось включить эмбарго на российскую нефть.

"Я благодарен всем, кто продвигает шестой пакет, старается сделать его эффективным. Однако пока что почему-то его нет. И почему вы зависите от России, от их давления, а не наоборот? Это Россия должна зависеть от вас! Почему Россия все еще может зарабатывать почти миллиард евро в день, продавая энергоресурсы, почему банки государства-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Это серьезные вопросы", - отметил президент Украины.