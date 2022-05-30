Эльнур Мамедов, отдел экономики 30 мая 2022, 22:34

На днях Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 14 до 11 процентов. При этом регулятор допускает, что на ближайших заседаниях Совета директоров ключевая ставка может быть вновь понижена. Свою политику руководство Банка России мотивирует тем, что снижение ключевой ставки не только способствует динамике курса рубля, но и ослабляет давление инфляционных процессов.

На первый взгляд может показаться странным, что Банк России снижает ставку, тогда как все страны мира в основном ее повышают. Но на деле ничего странного в этом нет. Даже самые развитые в экономическом отношении страны столкнулись сегодня с угрозой двузначной инфляции, в то время как в России все обстоит строго наоборот. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8 процента, но, по оценке на 20 мая, она замедлилась до 17,5, а медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 11,5 процента. Быстрое же снижение темпов инфляции регулируется понижением ключевой ставки, поскольку дешевые деньги, в том числе кредиты, способствуют росту экономики и снижению инфляции. По мнению аналитиков, именно укрепление рубля подталкивает регулятора к ослаблению монетарной политики. В целом снижение инфляции и укрепление национальной валюты воспринимаются обычно как позитивные факторы, подтверждающие рост экономики страны. Однако в случае с Россией, придавленной прессом западных санкций, говорить о росте экономики по меньшей мере наивно. Российский рубль укрепляется лишь потому, что в стране нарушен баланс между импортом и экспортом, а её внутренний рынок не заинтересован в иностранной валюте. Импорт в страну стремится к нулевой отметке, поскольку иностранные компании отказываются от поставок и постепенно выводят из России свой капитал. Что же касается экспорта, объем которого также сокращается, то он остается выгодным только из-за ощутимого роста мировых цен на сырье. В то же время поступающие в Центробанк РФ большие объемы денежной массы в иностранной валюте остаются невостребованными из-за ограничений импорта и сокращения объемов валютных операций на внутреннем рынке.

Экономика России терпит крах, поскольку в апреле импорт по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 50 процентов, а апрельский экспорт вырос в финансовом выражении на 64 процента, поскольку продажи нефти и газа составляют сегодня большую часть доходов России. В то же время Минфин РФ перестал скупать в качестве резерва получаемую от экспорта валюту, как того требуют бюджетные правила. В результате на фоне резкого сокращения объемов долларов/евро, закупаемых импортёрами, валютный курс в России сегодня определяют только экспортеры и банки. После вторжения в Украину Москва перестала публиковать свои торговые данные, однако, по некоторым подсчетам, положительное сальдо текущих операций в России достигло огромных размеров. Да, рубль действительно крепнет, что во многом определило снижение темпов инфляции: прекратили расти цены на какие-то, в основном непродовольственные импортные товары, вследствие чего россияне воспринимают укрепление рубля как некую панацею от инфляции. Но даже при этом темпы инфляции в России составят к концу года порядка 20 процентов. Таков, кстати, и прогноз самого Банка России. И если бы не сильный рубль, то инфляция колебалась бы уже в зоне 30-40 процентов. Кроме того, курс рубля влияет и на бюджетные доходы, в частности, через налоги экспортеров, которые платят их в рублях. Таким образом, чем выше курс рубля, тем больше денег поступает в казну в качестве налогов. По разным оценкам, нефтегазовый сектор России обеспечивает порядка 50 процентов доходов федерального бюджета.