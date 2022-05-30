Reuters: зять Ельцина Валентин Юмашев ушел с поста советника Путина

Валентин Юмашев покинул должность советника президента России Владимира Путина на общественных началах, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Одним из источников агентства стала Людмила Телень – первый заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра», в попечительский совет которого входит Юмашев. Телень сказала, что Юмашев ушел с поста советника президента в апреле. «Это была его инициатива», - добавила она.

Другой источник Reuters подтвердил, что Юмашев покинул должность в апреле. Оперативно получить комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Reuters не удалось.

Валентин Юмашев в 1997-1998 годах занимал пост главы администрации президента России Бориса Ельцина. Он женат на дочери Ельцина Татьяне. О том, что Юмашев является советником Владимира Путина на общественных началах, стало известно в июне 2018 года. Дмитрий Песков тогда объяснял, что на этой должности Юмашев работает 18 лет, напоминает «Медуза».

В марте 2022 года с должности спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития ушел Анатолий Чубайс. Сообщалось, что причиной стало его несогласие с войной в Украине. Сейчас Чубайс находится за границей, в России начали проверять его счета.