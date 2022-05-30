Репортёрская группа haqqin.az, Кишинев 30 мая 2022, 23:12

Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Есауленко направил председателю парламента Игорю Гросу прошение об отставке с формулировкой «по личному заявлению в связи с переходом на другую работу» за два года до истечения срока полномочий по закону страны.

Целью работы СИБ является обеспечение внутренней и внешней безопасности Молдовы, защита конституционного порядка, национальной экономической системы и обороноспособности, борьба с терроризмом и другими угрозами для госбезопасности. Если коротко, данное ведомство исторически и по сути является преемником молдавского КГБ с соответствующими модификациями. Отставку предстоит рассмотреть парламенту на пленарном заседании - ближайшее, согласно заведенному распорядку, должно состояться в четверг. О том, что собой представляет новое место работы шефа самой специфической силовой структуры республики, сообщений не поступало. При этом некоторые аналитики предполагают, что Александр Есауленко может покинуть республику. В частности, такого мнения придерживается эксперт и политик со стажем, почти равным периоду независимости Молдовы, Серджиу Мокану. Он многие годы возглавляет внепарламентскую партию «Народное движение «Антимафия», бывшую в оппозиции многим правительствам РМ. В эксклюзивном комментарии для haqqin.az Серджиу Мокану напомнил, что Есауленко назначили на пост главы СИБ в 2019 году сроком на 5 лет.

«Отметим, во-первых, Есауленко являлся до этого замдиректора СИБ, то есть Василия Ботнаря, который был человеком Плахотнюка. По моему мнению, Есауленко выполнил задачу, которую должен был выполнить после прихода Майи Санду к власти. Для многих людей стало неожиданностью, что новый президент так яро пойдет против генпрокурора республики Стояногло и к смене ряда руководителей в силовых структурах. Но этого человека – Есауленко, – который при Плахотнюке «крышевал» криминал, она не отодвинула. Задача Есауленко была в том, чтобы помочь Санду устранить Стояногло, и в какой-то мере он помог ей отодвинуть и Додона. Задача выполнена, пора уходить, и, наверное, он тоже уедет из страны, потому что завязан на многих схемах в Молдове», - считает Мокану. Следует отметить, что на прошлой неделе был отправлен под арест экс-президент Молдовы Игорь Додон по подозрению в госизмене и коррупции. Осенью прошлого года против генерального прокурора Александра Стояногло, публично заявлявшего, что для уголовного дела в отношении Додона недостаточно оснований, также было открыто дело по факту превышения полномочий и коррупции. Серджиу Мокану отметил, что в молдавских реалиях не следует оценивать смену руководителя ведомства, подобного СИБ, с той же точки зрения, с какой ее рассматривали бы в большинстве стран.