После разговора с Путиным Эрдоган побеседовал с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.

Президент Эрдоган напомнил, что Турция приложила усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией. Он заверил, что Анкара готова и впредь оказывать всю необходимую поддержку этому процессу, включая посредничество.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция придает особое значение проекту создания безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем. Глава турецкого государства заявил, что Анкара позитивно относится к присоединению к деятельности Мониторингового центра, который предполагается создать с участием Украины, РФ и ООН в Стамбуле.

Ранее сегодня состоялся телефонный разговор Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.