Сепаратисты «ДНР» угрожают казнить украинских военных с «Азовстали»
Сепаратисты Донбасса пригрозили смертной казнью некоторым пленным украинским военным, эвакуированным с «Азовстали». Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на «министра юстиции «ДНР» Юрия Сыроватко.
По его словам, сепаратисты планируют судить пленных украинских воинов, в том числе и защитников «Азовстали». «Предварительно могу сказать, что среди тех, кто находится под стражей, есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу «ДНР» – это смертная казнь», - заявил Сыроватко.