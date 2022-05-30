Франция отправит в Украину новую партию вооружения

В скором времени будут новые поставки Украине самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна сказала на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве 30 мая.

"У нас уже давно есть контакты с украинской властью, и постоянно знаем, какие потребности с украинской стороны, какие у нас есть возможности для того, чтобы ответить на эти заявки. Напомню, недавно президент Республики подтвердил такой запрос от президента Зеленского продолжать нашу помощь в военном плане. Скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать в этом контексте сотрудничество", - цитируют украинские СМИ французского министра.

Ранее Франция уже передала Украине 6 гаубиц Caesar.