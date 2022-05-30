Боррель призвал договориться с Россией, чтобы вывезти 20 млн тонн украинского зерна

Евросоюзу необходимо достичь соглашения с РФ, чтобы из украинских портов, заблокированных российскими военными кораблями, можно было вывезти 20 млн тонн пшеницы. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы думаем, как вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути", - сказал он.

По словам Борреля, угроза продовольственного кризиса будет в повестке дня текущего саммита ЕС. Также дипломат отметил, что Евросоюз не может допустить голода в мире, добавив, что это будет "большой трагедией". "Это то, что делает Путин. (Включая) уничтожение запасов пшеницы (в Украине)", - сказал дипломат.