Речь идет о Северодонецке, вокруг которого сейчас сконцентрированы силы, стянутые российским командованием отовсюду, откуда только было можно. Война идет уже скоро сотый день, а никаких очевидных успехов пока не продемонстрировано, начальство сильно этим обстоятельством недовольно, и гонит солдат вперед любой ценой.

Боевые действия в Украине перешли в самую тяжелую и острую фазу. Американский Институт изучения войны отмечает, что «российское вторжение, имевшее целью захватить и оккупировать всю страну, обернулось отчаянной и кровавой атакой с целью захватить единственный город на востоке, перейдя к обороне важных, но ограниченных завоеваний на юге и востоке».

Безрассудное управление войсками и огромные потери ведут к тому, что моральное состояние подразделений российской армии и вооруженных сил «народных республик» находится в ужасном состоянии. Об этом ярко свидетельствуют перехваты телефонных разговоров.

Один из солдат в разговоре с матерью жалуется: «У нас вообще некому идти в наступление. Восемь человек берут село. Против них пятьсот людей сидит в бетоне. Они идут ввосьмером безо всякой поддержки. Про что можно говорить? Какая армия сильная российская? Бутафорская!». По его словам, «тут неделю прожить, уже можно праздник устраивать. Как меня эта армия за…(утомила), вместе с государством е… (опротивевшим)». Он просит мать писать заявления в военную прокуратуру или комитет солдатских матерей, чтобы сына вернули домой.

В другом перехвате российский контрактник рассказывает жене, что его батарея «практически вся ушла в отказ» после того, как от бригады в шестьсот человек осталась лишь треть, остальных убили или ранили. К отказникам приехал генерал, звучит имя: Валерий Солодчук, солдат называет его командующим округом. «Он начал стволом махать, стрелять: «Я, говорит, вас завалю, если вы, нах…, не поедете туда!» И все. Тут пацаненок: «Иди, говорит, вали!». Е..ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: «Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут». Всё. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах… Он в свой бобик сел, уехал».

Из этой живописной картинки, безусловно, не следует, что российская армия тотально охвачена паническими настроениями и вот-вот побежит, но большого энтузиазма в войсках нету точно. Об этом говорится и в докладе британской разведки, вышедшем в понедельник. В частности, в нем отмечаются катастрофические потери среди младшего и среднего офицерского состава.