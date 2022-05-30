BBC выяснила имена более трех тысяч погибших в Украине российских военных

С начала российского вторжения в Украине погибло более 3 тысяч российских военных. Хотя Министерство обороны России не обновляет информацию о погибших с конца марта, в РФ ежедневно хоронят солдат, офицеров и тех, кого официально начали называть «добровольцами». Об этом сообщает Русская служба BBC.

Очевидно, что это неполные цифры, так как российские СМИ и региональные власти называют далеко не всех погибших, даже если их тела доставлены родным и захоронены. В некоторых городах под захоронение погибших в Украине выделены целые аллеи. Так, на Архангельском кладбище близ Ульяновска после начала войны в Украине появились 42 свежие могилы военных. Из них имена 21 погибшего не назывались публично и не упоминались даже в соцсетях. На кладбище «Курган» в Казани ранее неизвестных имен – 30%. На Михайловском кладбище близ Ставрополя также почти 30%. На военной аллее Копанского кладбища близ Краснодара – все 100%.

BBC предполагает, что список подтвержденных потерь содержит по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. А по оценке разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных превысило 30 тысяч.

За последний месяц СМИ и официальные лица все чаще упоминают среди погибших «добровольцев», хотя раньше о них вообще не писали. Некоторые из них воевали в Украине в составе неких казачьих отрядов, другие прошли недельную подготовку в университете спецназа в Чечне и, по всей видимости, подписали краткосрочный контракт с Минобороны РФ. 30% погибших добровольцев – люди старше 40 лет, десяти погибшим добровольцам исполнилось больше 50 лет.

Больше всего российских военных, о смерти которых сообщали СМИ и власти, были выходцами из Дагестана – 176 человек. На втором месте Бурятия (136 погибших). На третьем – Волгоградская область (109 погибших).

Из 3052 российских военных, погибших в Украине, 152 – это так называемые старшие офицеры (генералы, полковники, подполковники, майоры). Еще 405 – младшие офицеры армии. Суммарно более 18% известных погибших – это офицеры.

В списке потерь, которые BBC удалось подтвердить, – 119 сотрудников Росгвардии, включая бойцов элитных отрядов «Витязь», «Росич» и «Тайфун». Среди погибших есть по меньшей мере 53 бойца спецназа ГРУ и подполковник спецназа ФСБ «Альфа». Все эти подразделения считаются одними из сильнейших в России.