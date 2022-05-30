Наступление российской армии на южном украинском фронте повлекло за собой инспирирование провокаций в сепаратистском Приднестровье, находящемся де-факто под контролем российских спецслужб. Несколько дней назад сепаратистские власти обвинили спецслужбы Молдовы в «организации терактов на территории республики». Вслед за этим российский «миротворческий контингент» вместе с сепаратистской армией привели в полную боевую готовность. По мнению ведущих аналитиков, вовлечение Приднестровья в российско-украинский конфликт – дело времени, и во многом зависит от успеха продвижения россиян в направлении Днепра, и конечно же, украино-молдавской границы.

Репортерская группа haqqin.az продолжает освещать события из Молдовы. Представляем вниманию наших читателей и зрителей новый выпуск «Бесед журналиста Эйнуллы Фатуллаева». Азербайджанский журналист пригласил бригадного генерала, экс-министра обороны Молдовы Виталия Маринуцу посетить Приднестровье и оценить риски вероятных боевых действий.

Представляем вашему вниманию беседу и репортаж журналиста из Приднестровья.