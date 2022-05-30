Россия будет поставлять Сербии газ по 400 долларов

Русская служба BBC пишет, что "Газпром" из-за этого недополучит в год сотни миллионов долларов прибыли – такова цена лояльности, считают эксперты.

Пока европейские страны либо отказываются от российского газа, либо сокращают его поставки, Сербия договаривается с РФ о новом контракте. Цены за поставки, по заявлениям сербских чиновников, будут существенно ниже рыночных – 400 долларов за тысячу кубометров.

Новую стоимость российского газа для Сербии объявила вице-премьер страны Зорана Михайлович в эфире канала TV Happy: "Это около $400, то есть в 3-4 раза ниже, чем у других стран, которые покупают газ на рынке".

Накануне президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич по телефону обсудили новый контракт на поставку газа. Россия и Сербия заключают новый контракт в условиях, когда другие европейские страны отказываются от поставок российского газа.

"Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию", - описали итоги встречи на сайте Кремля. Вучич же заявил, что 2,2 млрд кубометров газа в год Россия будет поставлять по "наиболее благоприятной цене на территории Европы".

Сербия, по словам Вучича, попросила также поставлять ей дополнительно 800 млн кубических метров газа в год. Михайлович добавила, что стороны согласовывают цены на эти объемы.

Сербия остается единственной страной-кандидатом на членство в ЕС, не присоединившейся к западным санкциям против России. Вучич неоднократно говорил, что не поддерживает введение санкций против Москвы. Это "поставит национальные интересы под угрозу", объяснял он.