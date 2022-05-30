Беларусь проведет «мобилизационные учения» рядом с Украиной

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, граничащей с Украиной, пройдут плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами, сообщает БелТА со ссылкой на военного комиссара Гомельской области Андрея Кривоносова.

«В период учений будет ограничено движение по отдельным территориям, прилегающим к объектам Вооруженных Сил. Кроме того, запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах, расположенных в Гомельской области».

Агентство отмечает, что учения проводятся для «повышения уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов, совершенствования военных знаний и практических навыков военнообязанных». Сборы аккумулируют все районы области.

Кроме того, в Жлобинском районе области с 28 июня по 16 июля запланированы военные сборы с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска.