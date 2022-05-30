The Times: Россия захватила мировой рынок зерна

Россия взяла под контроль мировой рынок пшеницы, обвиняя зарубежные страны в создании зернового кризиса вокруг Украины. Об этом пишет британская The Times.

Согласно сообщению, в апреле экспорт пшеницы из Украины упал на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, российский экспорт, наоборот, поднялся на 18%.

Как пишет британское издание, на данный момент более 20 млн тонн зерна из Украины не может добраться до места назначения. А образовавшийся на мировом рынке дефицит заняла Россия. При этом Россия продает не только больше товара, но и по более высокой цене.

В Кремле отвергают утверждения США и Евросоюза о том, что Россия заблокировала экспорт зерна из Украины, и обвиняют Запад в создании такой ситуации из-за введения санкций.