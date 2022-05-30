В Южной Осетии решили не проводить «референдум» о присоединении к России

Так называемый «президент» Южной Осетии (Грузия) Алан Гаглоев приостановил действие указа своего предшественника о назначении «референдума» по вхождению «республики» в состав России, передает РИА Новости.

Также Гаглоев постановил провести консультации с РФ по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией. Отмечается, что Гаглоев в своем указе отметил недопустимость одностороннего решения «референдума» по вопросам, затрагивающим законные права и интересы РФ. При этом он подчеркнул, что всецело поддерживает инициативу «граждан республики» о дальнейшей интеграции с Россией.

13 мая бывший «президент» сепаратистского региона Анатолий Бибилов подписал указ о проведении 17 июля «референдума» о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации.