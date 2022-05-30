Зеленский назвал «мишени» россиян в Донбассе
В Донбассе ситуация остается напряженной. Российские военные пытаются точечно собрать превосходящие силы для осуществления большего давления на украинских военных, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.
«Там сейчас собраны максимум боевой мощи армии России. Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка и другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями в этом направлении», - заявил глава украинского государства, которого цитирует РБК-Украина.