Страна Евросоюза и НАТО помогает России обходить санкции

Именно греческие игроки помогают Москве устанавливать новые рекорды по доходам от продажи энергоресурсов, отмечается в сообщении. Уже обнародованные пакеты антироссийских санкций Евросоюза затронули многие отрасли экономики РФ, но лидеры европейских стран продолжают договариваться по острому вопросу российской нефти.

Агентство обращает внимание на то, что европейские компании хоть и стали избегать закупки нефти из России, экспорт этого сырья не падает вопреки ожиданиям. По данным отслеживающей энергетические грузы в режиме реального времени компании Vortexa, продолжающиеся закупки странами Евросоюза и увеличение поставок нефти из России в Азию способствуют тому, что российский нефтяной экспорт остается в среднем на уровне 3,6 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 400 тысяч баррелей превышает среднесуточный объем экспорта черного золота в первом квартале текущего года, пишет издание.

Рост перевозок нефтяных грузов из российских портов Балтийского и Черного морей в европейские воды ведет к повышению экспорта: в первом квартале объем таких поставок составлял в среднем 1,8 миллиона баррелей в сутки, в апреле и мае он вырос до 2,3 миллиона баррелей в сутки. Только в порты Греции поступает 900 тысяч баррелей российской нефти в сутки. Эта страна стала важным транспортным узлом: здесь сырье перенаправляется в другие страны путем передачи с одного судна на другое. Сейчас 63% российской нефти перевозят греческие танкеры.

По данным главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса, именно Греция позволяет России генерировать такой большой профицит счета в нефтяной торговле.