Евросоюз введет частичное эмбарго на российскую нефть и отключит Сбербанк от SWIFT

Лидеры стран Евросоюза договорились на внеочередном саммите ввести эмбарго на импорт российской нефти через порты и отключить от системы SWIFT крупнейший российский банк – Сбербанк. Об этом объявил после первого заседания саммита ЕС поздно вечером в понедельник глава Европейского совета Шарль Мишель.

Кроме того, по словам Шарля Мишеля, Евросоюз запретит работу на своей территории еще трем российским государственным медиаорганизациям.

Импорт морем, через порты, составляет две трети той нефти и нефтепродуктов, что Россия продает в страны ЕС, отмечает BBC. Оставшаяся треть идет по нефтепроводу, запрету на этот вид импорта противилась зависящая от него Венгрия.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая была инициатором введения шестого пакета санкций, заявила вечером в понедельник, что Евросоюз надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из России.