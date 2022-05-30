У Турции есть список российских кораблей, которыми вывозят украинское зерно

Список кораблей, которыми Россия пытается вывезти в другие страны и продать вывезенное из Украины зерно и другие товары, передан советнику президента Турции. Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев по результатам встречи с главным советником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – Ялчином Топчу и главой комиссии по вопросам национальной обороны Великого национального собрания (парламент) Турции Фейзи Бердибеком в Анкаре, сообщает Укринформ.

«Один из обсуждаемых вопросов был связан с тем, что, по нашей информации, данным украинской разведки, Россия ворованную на оккупированных территориях пшеницу и другие товары, провозит в том числе через порты Турции. Хотя четыре года назад было принято решение, что никакие корабли, посещающие порты на оккупированных территориях, в первую очередь подразумеваются порты в Крыму, не могут приняться и обслуживаться в портах Турции», - сказал Джемилев по результатам встречи.

Джемилев сообщил, что вышеуказанными кораблями пшеницу из Херсонской области через Севастополь, а затем порты Турции вывозили и пытались продать Турции, Сирии и Египту.