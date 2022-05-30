Анкара и Вашингтон обсудили Украину и членство Швеции и Финляндии в НАТО

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Anadolu сообщает, что была обсуждена война в Украине, ситуация в Сирии и другие региональные события.

Согласно информации, Калын и Салливан выразили обеспокоенность ростом числа беженцев из Украины и гуманитарной ситуацией, складывающейся в зоне ведения боевых действий в Украине. Подчеркнута необходимость ускорения переговорного процесса с целью прекращения войны в Украине путем дипломатии.

Собеседники обменялись мнениями относительно процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, вопросов глобальной продовольственной и энергетической безопасности, борьбы с терроризмом.

С турецкой стороны было заявлено, что страны, которые хотят стать членами НАТО, должны принять ценности и принципы альянса по безопасности и борьбе с терроризмом. В этом контексте было указано, что Швеции и Финляндии необходимо предпринять конкретные шаги в отношении террористических организаций, угрожающих национальной безопасности Турции, отмечает Anadolu.

Ибрагим Калын отметил, что PKK/PYD/YPG продолжает представлять угрозу национальной безопасности Турции и территориальной целостности Сирии. Он заявил, что Турция продолжит борьбу со всеми террористическими организациями.

Калын и Салливан выразили надежду на расширение сотрудничества Анкары и Вашингтона при решении региональных проблем, а также в сфере экономики, энергетики и оборонной промышленности посредством реализации Стратегического механизма Турция-США.