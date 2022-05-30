Зеленский: Россия сознательно создает угрозу голода

"Сейчас из-за того, что Россия заблокировала наши порты на Черном море и захватила нашу часть берега Азовского моря, мы не можем отправить на экспорт 22 миллиона тонн зерновых, которые уже есть на складах в нашей стране. Это тот объем, который должен был выйти на внешний рынок. И блокирование Россией нашего экспорта дестабилизирует ситуацию действительно в глобальном масштабе. Как результат дорожает продовольствие в разных странах. А значит, возникает угроза голода. В Африке, в Азии, в некоторых государствах Европы", - приводит УНИАН слова президента Украины.

По мнению Зеленского, эта угроза может перерасти в новый миграционный кризис, и к этому стремится российское руководство. "Они сознательно создают эту проблему. Чтобы и всей Европе было сложно. И чтобы Украина не получила миллиарды долларов за свой экспорт. Именно те миллиарды, которые очень нужны сейчас нашей экономике. А жителей африканских и азиатских стран российское государство использует просто как разменную монету", - сказал глава украинского государства.

Он подчеркнул, что на таком фоне выглядят особенно циничными рассказы представителей РФ разного уровня о том, что якобы какие-то санкции не позволяют им нарастить их экспорт продовольствия. "Мол, они хотят не допустить кризиса. Но якобы санкции им мешают. Ясно, что они лгут, как и всегда. Во-первых, российское продовольствие санкциями не блокировали. А во-вторых, на нашей захваченной территории российские оккупанты украли уже, как минимум, полмиллиона тонн зерновых и ищут сейчас, как их где-то вчерную продать. Так продать, чтобы и денег заработать на украденном, и сохранить дефицит на легальном рынке", - добавил Зеленский.