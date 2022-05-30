Евросоюз готов предоставить Украине девять миллиардов евро
Лидеры Евросоюза после встречи в Брюсселе договорились направить Украине помощь в размере 9 млрд евро для поддержки экономики в условиях войны, сообщает Русская служба BBC .
"Мы повысим ликвидность и поможем восстановить Украину", - написал глава Евросовета Шарль Мишель в своем твиттер.
Ранее сообщалось, что часть этой помощи будет предоставлена в виде грантов, часть - в виде льготных кредитов. Из каких источников ЕС намерен финансировать программу, пока неизвестно.