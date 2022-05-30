Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области, сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.

"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску. Пострадала школа и по меньшей мере семь многоэтажек", - написал он.

По словам Кириленко, сейчас проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить уже по их завершении.