СГБ задержала мошенника, предлагавшего услуги взлома WhatsApp

В Службе государственной безопасности была расследована информация о том, что управляющий страницей «Aztechnology» в Instagram занимался перехватом переписок в приложении WhatsApp и передачей их третьим лицам путем кибермошенничества.

Было установлено, что житель Баку 22-летний Ариф Аскеров, открыв в Instagram профиль «Aztechnology» (www.instagram.com/xakkerhuseyn), на указанной странице размещал заведомо ложную информацию о предоставлении электронного адреса (переходной ссылки) для перехвата и отслеживания переписки WhatsApp за определенные деньги, перечислял денежные средства обращавшихся для этой услуги на счет банковской карты на свое имя, размещал копию квитанции об оплате на данной странице в Instagram, но затем лицам не удавалось связаться с админом страницы, им не были предоставлены услуги в обмен на средства, которые они заплатили.

Ариф Аскеров привлечен к уголовной ответственности по уголовному делу, ведущемуся в Службе государственной безопасности.

В настоящее время расследование продолжается.