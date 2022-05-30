Российские войска продолжают подготовку к наступлению на Слобожанском направлении. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение возможных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Тернии, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовка и других.