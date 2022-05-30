Шольц пообещал Германии «самую большую армию в Европе» среди стран НАТО
В ФРГ вскоре появится "самая большая традиционная армия в Европе" среди стран Североатлантического альянса, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газетам Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.
«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», — цитирует ТАСС канцлера, который убежден, что такая армия значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.