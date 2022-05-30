В Баку обсудили новые подходы к лечению ревматоидного артрита

На конференции со вступительной речью выступили проректор по учебной и лечебной работе Бакинского филиала университета имени И.М. Сеченова, д.м.н., профессор Новруз Гаджиев, проректор по научно-исследовательской работе I Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, к.м.н., Денис Бунтару и Медицинский директор Группы Компаний «Р-Фарм», к.м.н. Михаил Самсонов.

Организаторами мероприятия выступили Бакинский филиал I Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова и Группа Компаний «Р-Фарм».

В Баку прошла научная конференция на тему современных подходов к терапии ревматоидного артрита (РА) на примере препарата Артлегиа.

В рамках научного мероприятия ведущие зарубежные и азербайджанские эксперты обсудили актуальные вопросы диагностики и лечения ревматоидного артрита, а также пути улучшения качества жизни пациентов.

Основными докладчиками выступили академик Российской Академии Наук, профессор Евгений Насонов, д.м.н., профессор Эльдар Аббасов (Азербайджанский Медицинский Университет), д.м.н., профессор Надир Гусейнов (Азербайджанский Медицинский Университет) и заведующая Центром терапии, генно-инженерными биологическими препаратами клиники имени Э. Э. Эйхвальда (Санкт-Петербург) Рузана Самигуллина.

Спикеры отметили, что главная цель лечения РА – достижение клинической ремиссии, т.е. отсутствия признаков значительной воспалительной активности. Особо было подчеркнуто, что поздняя диагностика и нарастание активности воспалительных процессов значительно повышают риск инвалидности и тяжелого течения РА. Раннее начало лечения способствует улучшению контроля активности заболевания и предотвращению прогрессирования, а быстрое достижение ремиссии помогает длительному сохранению трудоспособности и обеспечивает максимально продолжительное сохранение высокого качества жизни, связанного с состоянием здоровья.

В завершение конференции участники задали вопросы специалистам и получили рекомендации по лечению и организации повседневной жизни пациентов.