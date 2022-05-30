Какие страны смогут покупать российскую нефть вопреки санкциям
После введения Евросоюзом шестого пакета санкций в отношении России покупать российскую нефть по-прежнему смогут Венгрия и Чехия, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на пресс-конференции после первого дня саммита ЕС.
«Специальные исключения касаются Венгрии и Чешской Республики», — цитирует премьера РИА Новости.
Так, Чехия сможет временно продолжить приобретать нефть у России. Венгрия же получит отсрочку для повышения своих мощностей нефтепереработки, которые сейчас рассчитаны на российскую нефть. Кроме того, страны, которые не сами отказались от поставок, смогут закупать российскую нефть из других источников, помимо трубопровода, уточнил де Кроо.