В Киеве рассказали, как Россия может использовать Приднестровье против Украины

Приднестровье может использоваться Россией как плацдарм для осуществления удара по Украине или дестабилизации ситуации внутри страны. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый замглавы МВД Евгений Енин.

"Конечно, подобная подготовка не проходит мимо наших разведок, и мы также соответственно реагируем для сдерживания и противодействия возникновению любых вероятных провокаций или ударов", - заявил он.

Енин подчеркнул, что необходимо исходить из худшего возможного сценария, и не переоценивать те или иные риски и угрозы.