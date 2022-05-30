Сколько Россия потеряет от нефтяного эмбарго

Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов из-за нефтяного эмбарго Евросоюза, подсчитало агентство Bloomberg.

Отмечается, что $10 млрд ежегодных поступлений Россия сможет сохранить за счет поступлений от поставок в Венгрию, Словакию и Чехию по нефтепроводу «Дружба».

По подсчетам издания, прекращение поставок по трубопроводу через северную ветку нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию сократит доходы России на $12 млрд. От запрета на экспорт нефти в Европу морским путем Россия потеряет около $10 млрд в год. Из-за продажи нефти в Азии с большим дисконтом Россия может понести дополнительные убытки.