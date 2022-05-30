Германия продолжает еженедельно вывозить около 200 афганцев

Берлин продолжает организовывать авиаперелеты и приезд в страну тех афганцев, кто до прихода талибов сотрудничал с немецкими организациями или военными, передает Deutsche Welle.

"Еженедельно около 200 афганцев доставляются в Германию только из Пакистана", - сообщают издания Funke Mediengruppe на основании ответа МИД ФРГ на журналистский запрос.

Согласно информации, вывоз людей осуществляется на регулярной основе также из Ирана. После возвращения к власти в Афганистане талибов было выдано "более 18 тысяч виз для местного персонала, особенно для лиц, находящихся под угрозой, которых федеральное правительство пообещало принять, и членов их семей". Лишь в начале 2022 года помощь получили около 5000 человек, не имевших паспортов, они смогли сначала покинуть Афганистан, а после этого в течение двух месяцев продолжить свой путь в Германию.