В Баку рабочий упал с высоты и погиб

В понедельник, 30 мая, в районную прокуратуру Наримановского района поступила информация о том, что 21-летний рабочий на стройке Зульфугар Гамзаде упал с высоты и погиб. Об этом haqqin.az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Предварительное расследование установило, что Зульфугар Гамзаде, работавший мастером на строительстве многоэтажного здания, построенного МТК «Зирве-А», работая на 5-м этаже этого здания, по неосторожности упал и от полученных травм скончался на месте.

По данному факту прокуратурой Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 222.3 (нарушение правил безопасности при ведении строительных, горных и других работ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.