Санкции затронули более 86% российских компаний

Работа более 86% компаний в России затронута введенными санкциями, такие данные приводятся в результатах "Мониторинга текущего состояния бизнеса", представленного аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций, 77,4% к санкциям адаптировались или надеются это сделать, а 11,7% этого сделать не сумели, и останавливают бизнес - полностью или частично", - говорится в докладе.

Согласно информации, в опросе участвовали руководители и владельцы 6 тыс. 3 компаний из 85 регионов России. По данным мониторинга, подавляющее большинство опрошенных (67,1%) испытывают результаты экономического спада. Из них 29,4% сообщили о снижении выручки, отметив при этом, что ситуация остается под контролем. Еще 24,9% предпринимателей охарактеризовали свое состояние как серьезный спад, а 7,1% - как кризис. Еще 5,7% заявили, что закрыли свой бизнес или намерены сделать это в ближайшее время. И только 10,4% опрошенных ответили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти. "Самая значимая проблема - спад спроса (62,2% ответов), далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту", - заявили опрошенные представители бизнеса.