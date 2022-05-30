В Тайване разбился военный самолет
На юге Тайваня разбился учебно-тренировочный самолет тайваньских ВВС AT-3, пилот погиб, сообщает Taiwan News со ссылкой на военное ведомство.
Согласно сообщению, пилот 1999 года рождения выполнял свой второй одиночный вылет. Он вылетел с авиабазы Ганшань в городе Гаосюн в группе из пяти AT-3 в 8:03 по местному времени 30 мая. Пять минут спустя его самолет пропал с радаров. Он упал рядом с автодорогой и загорелся. Пилот был найден погибшим.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь поручила расследовать случившееся.