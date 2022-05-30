Глава евродипломатии призвал сделать Евросоюз военной силой

Война России против Украины доказала Евросоюзу, что одной мягкой силы недостаточно. Союз должен превратиться в военную силу, для чего европейским государствам нужно увеличить расходы на оборону, заявил глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

«То, что мы усвоили на основании конфликта в Украине, что недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой, ЕС также должен быть серьезной военной силой», - цитирует Борреля ТАСС.

Он считает, что странам ЕС необходимо наращивать в скоординированном режиме. По его словам, сделать «это непросто», однако «оборона - это национальная компетенция».