Боррель: Патриарх Кирилл должен быть включен в черный список ЕС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл должен быть включен в черный список Евросоюза (ЕС), считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. ЕС с мая обсуждает введение санкций против патриарха Кирилла. Против выступает Венгрия, пишет ТАСС.

Боррель утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, пойдет ли Брюссель на включение предстоятеля Русской православной церкви в черный список. «Патриарх, да, я думаю, он должен быть там», - сказал дипломат.

О том, что ЕС хочет ввести санкции в отношении российского патриарха, сообщали источники AFP в начале мая. США допускали, что его добавят в черный список. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает против санкций в отношении церковных деятелей и не допустит их.