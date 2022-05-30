Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:10

Руководительница боевиков «Красной армии Японии» 76-летняя Фусако Сигэнобу освобождена после 20 лет заключения. Палестинское молодежное движение приветствовало освобождение Сигенобу и назвало ее «вечным товарищем борьбы палестинского народа за свободу». В 1960-х и 1970-х годах прошлого века Японию сотрясали студенческие беспорядки. Молодежь протестовала против всего – против войны во Вьетнаме, против присутствия американских войск на территории страны, против действия крупных компаний. Словом, было бы кому протестовать, а повод находился всегда. Идеальное время для тех, кого принято называть пассионариями или «революционерами по призванию».

Одной из них оказалась и Фусако Сигэнобу, родившаяся 28 сентября 1945 года в семье бывшего майора императорской армии, который после поражения Японии сменил военный мундир на фартук мелкого бакалейщика. После школы будущая «фурия Красной армии Японии» устроилась работать в фирму по производству соевого соуса и одновременно стала посещать вечерние курсы токийского университета Мэйдзи, где и познакомилась с активистами студенческого протестного движения. Радикализация ее взглядов происходила стремительно. В 1966 году она была рядовым членом группы «Новые левые – Союз коммунистов», а всего через три года стала лидером отколовшейся от этой группы фракции «Красная Армия», которая в конечном итоге и превратилась в «Красную Армию Японии» (КАЯ), или по-японски Нихон сэкигун. Идеология этой организации представляла из себя настоящий коктейль из взглядов Мао Цзедуна и Льва Троцкого - осуждение «советского ревизионизма» и западного капитализма, монархии в Японии и режима в Израиле. Главную цель своей деятельности ее члены видели в подготовке мировой революции посредством создания интернационального фронта локальных партизанских красных армий.

Коктейль оказался гремучим. В феврале 1971 года Фусако Сигэнобу вместе с мужем Цуёси Окудайро по заданию политбюро КАЯ выехала в Ливан налаживать интернациональные связи с Народным фронтом освобождения Палестины. Общий язык японские радикалы и палестинские экстремисты нашли на удивление быстро. И уже 30 мая 1972 года три члена КАЯ при поддержке палестинцев устроили бойню в израильском аэропорту Лод, ныне – аэропорт имени Бен-Гуриона. Погибли 26 человек, в том числе Цуёси Окудайро, 72 получили ранения. «Красная армия Японии» получила боевое крещение и первого героя, павшего на пути к мировой революции. А еще – надежного союзника в лице палестинских экстремистов. И дальше они пойдут рука об руку, Фусако Сигэнобу даже вышла замуж за одного из лидеров НФОП. Нападение в аэропорту Лод запустило целую серию терактов КАЯ по всему миру. В 1974 году «красноармейцы» совершили диверсию на заводе компании Shell в Сингапуре. В сентябре того же года – захватили французское посольство в Гааге. В августе 1975-го вновь громкий теракт. Группа из пяти вооруженных боевиков Японской Красной Армии захватила здание филиала крупнейшей американской страховой компании Гонконга AIA Group в Куала-Лумпуре и потребовала освобождения ранее арестованных участников организации в обмен на 53 захваченных там заложников, включая двух дипломатов – шведского и американского.

Правительство Японии было вынуждено освободить 5 заключенных и доставить их в Куала-Лумпур. 7 августа 1975 года все заложники были отпущены, а экстремисты на предоставленном им самолете DC-8 авиакомпании «Japan Airlines» улетели в Ливию. В сентябре 1977 года после взлета в Бомбее группа из пяти боевиков захватила самолет авиакомпании «Japan Airlines». 2 октября 1977 года 159 заложников были обменены на шесть арестованных в Японии террористов и 6 миллионов долларов. Террористы скрылись в Алжире. В 80-е годы активность КАЯ пошла на спад. А после 1988 года группа больше не совершала крупных атак и исчезла из поля зрения. Пропала и Фусако Сигэнобу. Но японская полиция не теряла надежды ее найти. След, как это бывает, нашелся совершенно случайно. В 2000 году 3-й отдел общественной безопасности полиции префектуры Осака расследовал дела сторонников японской Красной Армии. И внезапно один из задержанных признался, что совсем недавно контактировал с Сигенобу, которая, по его словам, сейчас находится в Японии.