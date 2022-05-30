Чавушоглу анонсировал визит Байрамова в Турцию

«Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Турцию». Об этом заявил турецким СМИ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, официальный визит состоится на следующей неделе.