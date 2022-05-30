Чавушоглу анонсировал визит Байрамова в Турцию
«Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Турцию». Об этом заявил турецким СМИ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, официальный визит состоится на следующей неделе.
«Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Турцию». Об этом заявил турецким СМИ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, официальный визит состоится на следующей неделе.
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