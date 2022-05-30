Спецгруппы и дроны ищут пропавшего в Загатале индийского туриста

«К поискам пропавшего 12 мая в Загатале гражданина Индии Кондавети Маникатхи (1993 года рождения) привлечены беспилотники и специальные поисковые группы». Об этом haqqin.az сообщил главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана старший лейтенант полиции Махир Масимов.

По его словам, поиски туриста из Индии продолжаются.

«Министерство экологии и природных ресурсов, Загатальский районный отдел полиции, в том числе альпинисты, ведут поиски пропавшего гражданина Индии, однако результатов пока нет», - сказал Масимов.

Напомним, 17 мая в полицию поступило заявление о пропаже в Загатале гражданина Индии Кондавети Маникатхи. В результате предварительного расследования было установлено, что 12 мая он покинул отель, в котором остановился в Загатале, и отправился в высокогорную местность со сложным рельефом в селе Джар.