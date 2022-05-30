Сотрудники заводов «Боржоми» в Грузии бастуют

Рабочие заводов «Боржоми» в Грузии вышли на забастовку с требованием улучшить условия труда, рассказала представитель пресс-службы организации «Объединение профсоюзов Грузии» Нино Размадзе.

Как сообщает «Коммерсант», бастующие требуют восстановления в должности 49 человек и выплаты им зарплаты. Сотрудники также хотят заключения новых трудовых договоров, которые были бы бессрочными. Вместе с тем они хотят, чтобы их «никто не запугивал и не шантажировал». «Забастовка началась. Сотрудники "Боржоми" стоят у входов в оба завода. Наша организация объявляет об их поддержке», - сообщила Размадзе.

В апреле текущего года компания «IDS Боржоми Грузия» (IDS Borjomi) объявила о приостановке производства воды на заводах в Грузии. Решение было обусловлено финансовыми проблемами, вызванными войной России против Украины.