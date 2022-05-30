Чавушоглу о войне в Украине: «Скорой победы путем применения силы не будет»

Некоторые страны придерживались мнения, что путем поставок вооружения Украина сможет победить Россию и переломить ход боевых действий, однако этого не происходит, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с участниками круглого стола редакторов агентства «Анадолу» во вторник в Анкаре.

«Этого не происходит. Ни одна из сторон не одерживает значительных успехов на поле боя», - отметил Чавушоглу.

По его словам, стороны начинают осознавать, что скорой победы путем применения силы не будет. «В последнее время вновь наметилась тенденция к диалогу. Мы также выступаем за диалог. Издержки от войны, в особенности для Украины, очень высокие. Турция стремится к восстановлению очных переговоров России и Украины, в том числе на уровне глав государств», - подчеркнул Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии также отметил, что с первого дня вторжения РФ в Украину Анкара пытается снизить напряженность в Черноморском регионе. «После стамбульской встречи делегаций РФ и Украины диалог замедлился. Произошли известные события в Буче и Ирпени, которые вызвали обеспокоенность и у Турции», - отметил министр.