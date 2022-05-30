Евросоюз не обсуждает вопрос газового эмбарго против России

Введение запрета на импорт газа, как и ожидалось, не будет частью нового санкционного пакета Евросоюза в отношении России, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер перед началом второго дня внеочередного саммита Евросоюза.

"Уже вчера было очевидно, и я говорю это сегодня снова. Не будет темы газового эмбарго. Это четко дал понять [канцлер ФРГ] Олаф Шольц. Поэтому газовое эмбарго не будет обсуждаться в следующем пакете санкций", - цитирует его ТАСС.