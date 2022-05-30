Военные РФ обнаружили на «Азовстали» фургон с телами 152 погибших украинских военных, под которыми находились 4 мины. Об этом, как пишет ТАСС, сообщает Минобороны РФ.

Как утверждает военное ведомство РФ, «пленные военные «Азова» рассказали, что минирование оставленных на «Азовстали» тел было произведено по указанию из Киева».

Российская сторона планирует в ближайшее время передать обнаруженные на «Азовстали» тела представителям Украины.

«Целью провокации с минированием тел на «Азовстали» было обвинить РФ в препятствовании их передачи Украине и спасении «репутации» Зеленского», - заявили в Минобороны РФ.