В Херсоне и Запорожье начали выдавать российские паспорта

В оккупированных российскими военными районах Херсонской и Запорожской областей запустили ускоренную процедуру выдачи российских паспортов. Как сообщил во вторник, 31 мая, вице-премьер России Марат Хуснуллин, выдача началась накануне. Заявки на получение паспортов, по его словам, подали более 50 человек. До российского вторжения в Херсонской области проживали более 1 млн человек, в Запорожской - более 1,6 млн человек.

Накануне Интерфакс сообщил об открытии в запорожском Мелитополе первого подразделения российской Федеральной миграционной службы (ФМС). "Упрощенная процедура" выдачи российских паспортов не подразумевает отказа от украинского гражданства, сообщили в администрации города, назначенной Россией.

Член "главного совета военно-гражданской администрации" Запорожской области Владимир Рогов, назначенный российскими властями, ранее заявил, что область "возьмет курс на вхождение в состав России". "Будущее у Запорожской области может быть только одно - она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации", - сказал Рогов. Об этом говорил и назначенный Россией "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов.