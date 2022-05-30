Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 12:42

Иран - вторая после Турции страна «антисанкционного» турне российского вице-премьера Александра Новака. В ходе визита делегации РФ в Тегеран состоялся очередной ирано-российский торговый форум, в ходе которого задачи развития МТК "Север-Юг" были объявлены частью стратегии ЕАЭС до 2025 и 2030 годов.

Стержень российско-иранского взаимодействия Если сравнивать с турецким направлением, масштаб взаимодействия России и Ирана пусть не столь велик, но зато впечатляет ростом товарооборота - по итогам 2021 года он вырос на 81 процент и достиг почти четырех миллиардов долларов, обогнав, кстати, российско-азербайджанский товарооборот. А в первом квартале военного 2022 года иранское направление российской торговли выросло еще более чем на 10 процентов. Оказавшись в значительно более тяжелых условиях, нежели Тегеран, Москва поняла, что у расширения сотрудничества с югом Евразии через транспортные артерии Прикаспия и Ирана реальных альтернатив нет. В результате Россия избрала путь наращивания торгово-экономического, логистического, инвестиционного, финансового и банковского взаимодействия с «Каспийской пятеркой» и другими странами региона. Что неудивительно, если учесть, что именно этот тезис озвучил на совещании с правительством РФ по вопросам транспорта президент Владимир Путин. Возвращаясь к ирано-российскому партнерству, следует подчеркнуть, что стержневую роль в нем играют на данный момент такие флагманские проекты, как строительство АЭС "Бушер" и ТЭЦ "Сирик". Теперь же в фокус внимания двух стран попадает еще и нефтехимия, поскольку России необходим ряд компонентов из номенклатуры переработки углеводородного сырья. Вследствие чего в Тегеране был подписан Меморандум о взаимопонимании между Российским союзом химиков и иранской NPC (Национальная нефтехимическая компания) по техническому сотрудничеству в области нефтехимии. Также продолжается обсуждение возможностей поставок российского газа свопом через Азербайджан для его последующего экспорта из иранских портов в Персидском Заливе. Кроме того, прорабатывается возможность строительства газопровода из Ирана в Оман, где добыча газа постепенно снижается, зато есть мощности завода СПГ для ежегодного экспорта порядка 15 миллиардов кубометров.

Почти сползание экономики в начало 1990-х В сфере торговли определенное оживление наметилось после того, как ЕАЭС решил освободить от ввозных пошлин примерно 15 процентов российского импорта, а это около 1300 наименований товаров. Другая стимулирующая мера – постепенное снижения доли долларов США в оплате двусторонних контрактов. По оценке Масуда Хансари, президента Торговой палаты Тегерана, с уменьшением роли доллара объем торговли между Россией и Ираном только на первом этапе увеличится до 10 миллиардов условных долларов, а общий потенциал товарооборота стороны оценивают в 40 миллиардов долларов. Для решения этих задач участники рабочей группы обсуждали комплекс технических вопросов, связанных с расширением взаимных систем передачи межбанковских сообщений и сопряжения платежных систем "Мир" и "Шетаб". Один из итогов визита Новака в Иран - обсуждение механизмов бартерных сделок. Иран заинтересован в российском цинке, алюминии и стали, а в обмен готов поставлять автомобильные запчасти, а также комплектующие для турбин, эксплуатирующихся на российских электростанциях, которые не по всем категориям мощности имеют пока импортозамещение. Такую схему можно перенести на широкий ряд товаров и сырья.

Конечно, подобные схемы выглядят как "сползание" к экономике начала 1990-х. С другой стороны, в этом есть и преимущества "скорой помощи". Во-первых, как способ избавления от товарных запасов, когда предприятия остаются без притоков финансирования, а новые партии по ряду причин не могут быть выставлены на продажу (скачки цен или сбои в системе оплат). Эти ситуации напрямую сейчас касаются России и Ирана. Второй момент - подобные сделки в обход стандартных банковских проводок купли-продажи могут быть осуществлены гораздо быстрее, чем стандартные, что поддержит и увеличит объемы трафика по МТК Север-Юг. Отчасти это еще и способ более быстрого проникновения на рынок партнера по такой сделке. В определенной степени данный механизм можно считать вариантом продолжения программы "нефть в обмен на товары" в новых условиях. Напомню, что данная практика возникла с 2012 года после американских санкций на поставки иранской нефти. В 2013 году Китай таким способом расплатился за нефть поставками вагонов метро. Между Россией и Ираном бартерная схема стала обсуждаться после 2014 года. Лишь к февралю 2018 года были сообщения, что Иран готов поставить до 3 млн баррелей в месяц в обмен на оборудование и продукцию транспортного машиностроения РФ на сумму до $45 млрд. Необычное в повестке дня В ходе визита российской делегации в Тегеран прозвучала идея аренды Ираном сельскохозяйственных земель в России, возникшая в прошлом году в российско-узбекских отношениях.

Так, заместитель премьер-министра Республики Башкортостан озвучил готовность предоставить в аренду иранским аграриям до 100 тысяч гектаров пахотных земель для обработки под зерно. Если вспомнить в этой связи, что в январе нынешнего года Ильхам Алиев обсуждал с Владимиром Зеленским аренду земель в Украине, а также китайские проекты, связанные с арендой сельхозугодий на Дальнем Востоке, то речь, похоже, идет об устоявшемся тренде в сфере продовольственной безопасности постсоветской Евразии. Сообщество ядра Север-Юг В целом России и Ирану требуются новые стимулирующие меры развития торгово-экономических отношений, но уже в многосторонних форматах. В этом плане совокупность проектов в рамках МТК "Север-Юг" становится локомотивом всего регионального развития. В ходе визита российской делегации обсуждались все три линии коммуникаций меридианного МТК: западный (азербайджанский), восточный (туркмено-казахстанский) и морской. По оценке межправительственной комиссии, ежегодный объем перевозок по всем створам МТК составляет порядка 15 миллионов тонн, а в течение ближайших трех-пяти лет он может вырасти до 30-50 миллионов тонн грузоперевозок.

В Тегеране договорились о необходимости сформировать "дорожную карту", чтобы начать расширение пропускных мощностей транспортного коридора по восточному маршруту (реализации проекта железнодорожного участка Гармсар - Инче Бурун), который финансируется за счет межгосударственного кредита РФ. По западному маршруту договорились, что необходимо наконец-то завершить проект железной дороги Решт-Астара, поскольку наличие этого долгостроя не позволяет расширить объемы перевозок по западному створу МТК. Основная проблема морских меридианных перевозок – это дефицит судов и отток инвестиций в портовые терминалы для запуска контейнерного и паромного сообщения. Договорились направить делегацию российских экспертов для оценки состояния и возможностей в четырех иранских портах на Каспии. В том же направлении параллельно развивается и азербайджано-иранское взаимодействие. Недавно таможенные ведомства Азербайджана и Ирана подписали План мероприятий по расширению сотрудничества и взаимной помощи в данной сфере на 2022-2023 годы. Главные темы - ускорение процедур и снижение оплаты транзита иранскими перевозчиками на территории Азербайджана. Кроме того, новый толчок в развитии МТК «Север-Юг» может дать расширение инфраструктуры на существующих пунктах пропуска. В рамках подписанного 11 марта 2022 года "Меморандума о взаимопонимании по созданию новой линии связи через территорию Ирана между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР будет осуществлено строительство вторых линий магистральной инфраструктуры, то есть мостов и автодорог вдоль армяно-азербайджанского участка Зангезурского коридора.

От транспортного проекта к региональной интеграции Понятно, почему российский вице-премьер Новак так интенсивно и настойчиво курсирует с программой «экономической дипломатии» по "стыковочным узлам" российской экономики с внешним миром (Турция-Иран). Судя по всему, МТК "Север Юг" должен стать чем-то значительно большим, нежели магистральным проектом с технической "дорожной картой" развития инфраструктуры и логистики. Страны Каспия, Турция, монархии Персидского залива, Индия, которые и раньше ориентировались на наращивание экономических связей с Россией, теперь будут играть роль стыковочных узлов РФ с международной экономикой. Сегодня это тот самый макрорегион, в котором нужно развивать сопряженные платежные системы для торговли в национальных валютах, создавать пул национальных страховых компаний, формировать систему промышленной кооперации между промцентрами/парками/химкомплексами, а также взаимодействовать по линии СЭЗ, создавая совместные предприятия для поставок комплектующих. Не говоря уже о том, что необходимо организовывать единую биржевую торговлю зерном, мукой и другой аграрной продукцией, включая переработку фруктов и овощей. Помимо этого, необходимо развивать информационные коммуникации и создавать для российского общества продукты "поворота на Восток", а для партнеров России - "поворота на Север". Имеются в виду совместные творческие проекты арт-коллективов, кооперация национальных кинопроизводств, продвижение проектов шоу-бизнеса, организация масштабных спортивных турниров…