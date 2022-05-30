Двух россиян в Украине осудили на 11,5 лет за обстрелы Харьковщины

Суд в Полтавской области приговорил к 11 годам и 6 месяцам заключения двух российских военных, Александра Бобыкина и Александра Иванова, которые обстреливали гражданские районы Харьковщины. Как передает «Украинская правда», приговор вынес Котелевский райсуд Полтавщины.

Военных признали виновными в нарушении законов и обычаев войны. Прокуратура просила приговорить их к 12 годам тюрьмы – самому тяжелому возможному наказанию.