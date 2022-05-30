Совместное заявление AZAL и Buta Airways

На официальных сайтах авиакомпаний «Азербайджанские Авиалинии» и Buta Airways ведутся технические работы в связи с возникшими проблемами по бронированию и покупке авиабилетов. На данный момент на сайтах временно недоступна опция покупки билетов и регистрация на рейсы авиакомпаний. Об этом предупредили в пресс-службе авиакомпаний.

Отмечается, что в скором времени процесс бронирования и покупки билетов восстановится в штатном режиме.

Авиакомпании приносят извинения за доставленные неудобства, говорится в сообщении.