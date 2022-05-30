«Я не имею права делать такие заявления»: Симонян отказался говорить о Карабахе вне состава Азербайджана

Спикер парламента Армении Ален Симонян уклонился от формулировки «Карабах не будет в составе Азербайджана», поскольку это может помешать переговорному процессу.

На вопрос журналистов о том, почему нынешние власти больше не заявляют, что Карабах не может быть в составе Азербайджана, как делали это во время предвыборной кампании, Симонян ответил, что ситуация каждую минуту меняется.

«Сейчас Армения говорит, что там есть армянское население, у которого есть права», - цитирует его «Спутник».