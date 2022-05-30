«Я не имею права делать такие заявления»: Симонян отказался говорить о Карабахе вне состава Азербайджана
Спикер парламента Армении Ален Симонян уклонился от формулировки «Карабах не будет в составе Азербайджана», поскольку это может помешать переговорному процессу.
На вопрос журналистов о том, почему нынешние власти больше не заявляют, что Карабах не может быть в составе Азербайджана, как делали это во время предвыборной кампании, Симонян ответил, что ситуация каждую минуту меняется.
«Сейчас Армения говорит, что там есть армянское население, у которого есть права», - цитирует его «Спутник».
С точки зрения спикера парламента, говорить о том, что «Карабах не будет в составе Азербайджана», значит начертить какую-то линию в переговорах и отказаться от дальнейшего диалога.
Симонян напомнил, что он занимает пост председателя Национального Собрания Армении и не выступает в качестве переговорщика. Вместе с тем его заявления могут повлиять на процесс и ограничить возможности армянской стороны.
«Я не имею права делать такие заявления», - добавил он.